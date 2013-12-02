Создание баннеров для интернет-магазина.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт21 заявка169 просмотров

Здравствуйте, для продвижения интернет-магазина на партнерских площадках, необходимо разработать 20 баннеров. Тематика "КОКТЕЙЛЬНЫЕ, ВЕЧЕРНИЕ ПЛАТЬЯ". Сайт www.moyaodejda.ru.

Форматы GIF, JPG

Размеры файлов для баннеров вышеуказанных форматов:

250х40 – до 12 Кб

468х60 – до 15 Кб

600х60 – до 20 Кб

600Х90 – до 23Кб

728х90 – до 25 Кб

760х90 – до 30 Кб

768х90 – до 30 Кб

120Х240 – до 20 Кб

120Х600 – до 25 Кб

240Х180 – до 25 Кб

240Х233 – до 25 Кб

240Х240 – до 25 Кб

240Х400 – до 25 Кб

240Х200 – до 20 Кб

200Х300 – до 23 Кб

200Х333– до 25 Кб

300Х250 – до 25 Кб

300x300 – до 25 Кб

750х100 – до 30 Кб

Оплата 300 рублей за каждый утвержденный баннер.

11 лет назад
allyleon
Леонид 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется статичный баннер

    Срочно требуется создание баннера Размером 288 на 378 Статика для слайдера. Если Вы не готовы сделать "сейчас", то заявки не присылайте.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать шапку для сайта торговли Россия-Китай

    Нужна шапка для сайта шириной 1200px (торговая компания, поставляющая различные товары на заказ в Россию из Китая). Лого имеется (прикреплено), структура шапки прикреплена. Внизу шапки над пунктами горизонтального меню желательна (если впишется) ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Баннер "Кредит на операцию"

    Сделать баннер для данного сайта: http://plastiksurgery98.ru/ на тему - кредит на операцию Он будет размещен в шапке. Сейчас там слайд шоу Баннер статичный, из 2-3 картинок, они будут размешены в слайд-шоу, т.е. будут ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Ретушь 500 интерьерных фотографий

    Необходимо хорошо отретушировать 500 интерьерных фотографий, далее нанести водный знак на них с последующим размещением фотографий на сайт. Укажите ваши ожидания по цене. Предпочтения будет отдано исполнителям с примерами работ.

    Баннеры30 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изготовление баннера

    Требуется изготовление рекламного баннера .Баннер размером 468 Х 60 не более чем на 100 Кб . Тематика портал-форум для родителей.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Банеры на сайт

    $10

    Нужны банеры в интернет-магазине. Размеры 600*120 и 300*120. Фото, предоставляются. адрес сайта dogbutik.ru Цена за банер не выше 10$. Работа не разовая, банеры нужны постоянно. Татьяна.

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Графика для новогоднего проекта

    Уважаемые исполнители, Необходима графика новогодней тематики для приложения-поздравлялки клиентов на сайт, детали которого по ссылке http://app.uxpin.com/2c65a3172b5e67c503aafb5eef1878331b677c5d/4721441m, а также баннер на главную сайта также новогодний. Все обсуждения и детали в ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад