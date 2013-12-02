Срочно требуется создание баннера Размером 288 на 378 Статика для слайдера. Если Вы не готовы сделать "сейчас", то заявки не присылайте.
Создание баннеров для интернет-магазина.
Здравствуйте, для продвижения интернет-магазина на партнерских площадках, необходимо разработать 20 баннеров. Тематика "КОКТЕЙЛЬНЫЕ, ВЕЧЕРНИЕ ПЛАТЬЯ". Сайт www.moyaodejda.ru.
Форматы GIF, JPG
Размеры файлов для баннеров вышеуказанных форматов:
250х40 – до 12 Кб
468х60 – до 15 Кб
600х60 – до 20 Кб
600Х90 – до 23Кб
728х90 – до 25 Кб
760х90 – до 30 Кб
768х90 – до 30 Кб
120Х240 – до 20 Кб
120Х600 – до 25 Кб
240Х180 – до 25 Кб
240Х233 – до 25 Кб
240Х240 – до 25 Кб
240Х400 – до 25 Кб
240Х200 – до 20 Кб
200Х300 – до 23 Кб
200Х333– до 25 Кб
300Х250 – до 25 Кб
300x300 – до 25 Кб
750х100 – до 30 Кб
Оплата 300 рублей за каждый утвержденный баннер.
Заявки фрилансеров
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