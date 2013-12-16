Изготовление баннеров

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок135 просмотров

Необходимо изготовить:

1) 4 больших баннера и 4 маленьких баннера. На главной странице, по тематике магазина.

http://donmag.com.ua/ заменить старые на новые (изготовленные).

2) В правом верхнем углу изготовить и заменить номер телефона.

Прикреплен образец.

11 лет назад
SeregaF85
Сергей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Korolkov
Дмитрий 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
2 дня
Все было сделано быстро и качественно, рекомендую!
Всё отлично! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Korolkov
Дмитрий 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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