Нужно сделать 3 баннера для размещения в Google AdWords. Вот размеры: полноразмерный баннер: 728 x 90; широкий небоскреб: 160 x 600; встроенный прямоугольник: 300 x 250. ...
С маркетинговой стороны довести до ума макет в cdr
С маркетинговой стороны довести до ума макет рекламы в cdr
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