Нужно разработать и сделать баннер-растяжка для шапки страниц сайта для сайта автомобиль года
Отрисовать 3 баннера
Нужно сделать 3 баннера для размещения в Google AdWords.
Вот размеры:
полноразмерный баннер: 728 x 90;
широкий небоскреб: 160 x 600;
встроенный прямоугольник: 300 x 250.
ВНИМАНИЕ: БАННЕРЫ СТАТИЧЕСКИЕ, НЕ FLASH, НЕ GIF
Нужен человек, который это делал и понимает, как правильно оформлять медийно-контекстные баннеры. Планируем регулярно размещаться, интересно постоянное сотрудничество.
Присылайте заявки и предложения по цене, сроки- утро Пятницы 6.12.
Тематика- дизайн интерьеров.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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