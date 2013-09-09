avologodski

Александр avologodski

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Заполнить ~400 карточек вы сжатые сроки - до 12.12. до 20-00

    На входе - фото, сайт поставщика, некоторые названия, описания, состав на английском.На выходе - названия, описания, состав на русском. ВНИМАНИЕ: нужен нее перевод и адаптация английских описаний, а именно описание с нуля в едином ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт для отеля под ключ

    Всем привет, Нужен сайт для частной гостиницы, сколько будет стоить разработка под ключ с дизайном и версткой (тексты свои) сайта на подобие этого: http://gph.ge/english/home? Обязательно ПК/мобильная/планшетная версия. ...

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать образовательную среду на PHP (или ROR)

    Создать образовательную среду - . Сейчас есть понимание, что решение должно иметь: • модуль вебинаров • модуль видеохостинга, где хранятся потом курсы • модуль занятий и заданий • модуль конспектов • модуль ...

    PHP
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать качественную презентацию компании

    Всем привет, Нужно подготовить серию презентаций. Требование- качественно, современно, вдумчиво. На входе - сценарий, на выходе - макет с текстами (идеально, если владеете навыком копирайтинга). Прошу откликаться только тех, кто ...

    Презентации8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать качественный landing Page для IT стартапа

    Добрый день! Необходимо сделать дизайн сайта стартапа на 3 страницы, описание вложено. На сайте нужно коротко рассказать о продукте и добиться того, чтобы посетитель записался на демонстрацию продукта. ...

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Подготовить промо-презентацию

    $60

    Добрый день! Необходимо подготовить презентацию - коммерческое предложение для крупных розничных сетей одежды и обуви. Предлагаемый продукт - B2B сервис для крупных розничных сетей. В презентации описаны проблемы клиентов, и то, ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать ролик на 2 минуты - видео инфографика

    Добрый день! Нужно создать короткий ролик на полторы - две минуты с презентацией проекта. На входе могу предоставить свое видение сценария и данные: текст + цифры. В итоге должно получиться продукт, похожий на эти: ...

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нестандартная доработка ИМ на opencart (PHP)

    Добрый день! Ищу web- программиста, который сможет написать нестандартный функционал для интернет-магазина на opencart, (PHP-доработки), описание ниже, файлы вложены: 1. клиент положил товар в корзину и нажал кнопку оформить заказ ...

    OpencartPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка сайта

    Добрый день, В конце мая 2014 нужно сверстать сайт, объем 21 страница, пример страниц вложен, остальные - аналогичные, меняться будет только контентный блок- от панели навигации до блока "наши клиенты". ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отрисовать 3 баннера

    Нужно сделать 3 баннера для размещения в Google AdWords. Вот размеры: полноразмерный баннер: 728 x 90; широкий небоскреб: 160 x 600; встроенный прямоугольник: 300 x 250. ...

    Google Ads
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайнер

    Добрый день, Ищу дизайнера для работы на постоянной основе (планируется 3-5 проектов в месяц) требования: 1. Cпособность выполнять проекты не ниже уровня: http://mokselle.ru/ http://marketingpage.ru/ ...

    CSS
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка посадочной страницы

    $150

    Добрый день, необходимо выполнить следующие работы по посадочной странице: -верстка -размещение на хостинге -установка счетчиков метрики и аналитикс -настройка форм обратной связи -настройка целей в метрике и аналитике ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать качественный дизайн лендинга

    Ищу исполнителя дизайна посадочной страницы, эскиз во вложении. Интересует уровень реализации, сопоставимый со следующими работами: https://st.free-lance.ru/users/myprof/upload/f_041... http://files.storeland.net/f736/930/dizajn_inter%d... http://bistromaster.ru/ http://aquatrainer.ru/ http://nzfoto.ru/ http://wonderpuff.ru/ ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн посадочной страницы

    Ищу исполнителя дизайна посадочной страницы, эскиз во вложении. Интересует уровень реализации, сопоставимый со следующими работами: https://st.free-lance.ru/users/myprof/upload/f_04151c1fdb777610.jpg http://files.storeland.net/f736/930/DIZAJN_INTER%D0%ACERA_-_2.jpg http://bistromaster.ru/ http://aquatrainer.ru/ http://nzfoto.ru/ http://wonderpuff.ru/ ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ищу дизайнера посадочных страниц (landing page)

    ВНИМАНИЕ: ищем не исполнителя единичного проекта, а дизайнера в команду. Предлагаю участие в проектах по оптимизации системы привлечения целевых клиентов для организаций сфер строительства, промышленного дизайна, оптовой и розничной торговли строительными материалами. ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать баннер

    Нужно нарисовать рекламный баннер на сайт размером 980 на 280 пикселей, пример во вложении. Срок- 1 сутки. Жду предложений по стоимости.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Заполнить сайт на OpenCart товаром

    $50

    Есть выгрузка каталога с сайта поставщика. Нужно: 1) скачать все товарные фотографии с сайта поставщика 2) вставить данные из файла каталога поставщика в шаблон модуля импорта моего сайта (batch editor) 3)составить список: ...

    Opencart
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Nikylin
Андрей 
31 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Внести правки в интернет-магазин на OpenCart
Opencart
Хороший парень, правильные задачи, четкие условия.
Все правки были внесены Андреем качественно и в срок. Спасибо!
Ответный отзыв
Nikylin
Андрей 
31 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Заполнить сайт на OpenCart товаром
Opencart
Отличный парень, отличные таски.
Андрей выполнил работу в точности по договоренности, делал свои предложения, учитывал корректировки. Рекомендую!
Ответный отзыв
blrwit
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Подготовить промо-презентацию
Был рад поработать с Александром. Четкость постановки задачи, вовлеченность в проект и доступность в любое время суток - заслуживает особого внимания и уважения! Советую как отличного заказчика!
Заказывал презентацию IT продукта. Результатом доволен, все правки вносились в точности, рекомендую. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Настройка магазина
Opencart
Всё отлично. Оплата поступила.
Владимир сделал все очень быстро и качественно, оперативно отвечает на вопросы, всегда на связи, рекомендую!
Ответный отзыв
vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Создать интернет-магазин на OpenCart с дизайном
Opencart
Сработались быстро. Немного было изменено ТЗ но в пределах допустимого. Рекомендую.
В рамках разработки интернет-магазина на OpenCart с нуля Владимир показал себя как настоящий профессионал. Отличный разработчик, с которым просто и приятно работать- выполняет взятые обязательства, соблюдает оговоренные сроки, многое посоветовал сам. Выполнил все по ТЗ и учитывал многочисленные правки. Думаю, еще обращусь и буду рекомендовать!
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