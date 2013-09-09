avologodski

На входе - фото, сайт поставщика, некоторые названия, описания, состав на английском.На выходе - названия, описания, состав на русском. ВНИМАНИЕ: нужен нее перевод и адаптация английских описаний, а именно описание с нуля в едином ...
- Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Всем привет, Нужен сайт для частной гостиницы, сколько будет стоить разработка под ключ с дизайном и версткой (тексты свои) сайта на подобие этого: http://gph.ge/english/home? Обязательно ПК/мобильная/планшетная версия. ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Создать образовательную среду - . Сейчас есть понимание, что решение должно иметь: • модуль вебинаров • модуль видеохостинга, где хранятся потом курсы • модуль занятий и заданий • модуль конспектов • модуль ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Всем привет, Нужно подготовить серию презентаций. Требование- качественно, современно, вдумчиво. На входе - сценарий, на выходе - макет с текстами (идеально, если владеете навыком копирайтинга). Прошу откликаться только тех, кто ...Презентации8 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать дизайн сайта стартапа на 3 страницы, описание вложено. На сайте нужно коротко рассказать о продукте и добиться того, чтобы посетитель записался на демонстрацию продукта. ...Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт10 лет назад
- $60
Добрый день! Необходимо подготовить презентацию - коммерческое предложение для крупных розничных сетей одежды и обуви. Предлагаемый продукт - B2B сервис для крупных розничных сетей. В презентации описаны проблемы клиентов, и то, ...Презентации1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Нужно создать короткий ролик на полторы - две минуты с презентацией проекта. На входе могу предоставить свое видение сценария и данные: текст + цифры. В итоге должно получиться продукт, похожий на эти: ...Видеомонтаж15 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Ищу web- программиста, который сможет написать нестандартный функционал для интернет-магазина на opencart, (PHP-доработки), описание ниже, файлы вложены: 1. клиент положил товар в корзину и нажал кнопку оформить заказ ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день, В конце мая 2014 нужно сверстать сайт, объем 21 страница, пример страниц вложен, остальные - аналогичные, меняться будет только контентный блок- от панели навигации до блока "наши клиенты". ...HTML-верстка30 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать 3 баннера для размещения в Google AdWords. Вот размеры: полноразмерный баннер: 728 x 90; широкий небоскреб: 160 x 600; встроенный прямоугольник: 300 x 250. ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день, Ищу дизайнера для работы на постоянной основе (планируется 3-5 проектов в месяц) требования: 1. Cпособность выполнять проекты не ниже уровня: http://mokselle.ru/ http://marketingpage.ru/ ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $150
Добрый день, необходимо выполнить следующие работы по посадочной странице: -верстка -размещение на хостинге -установка счетчиков метрики и аналитикс -настройка форм обратной связи -настройка целей в метрике и аналитике ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Ищу исполнителя дизайна посадочной страницы, эскиз во вложении. Интересует уровень реализации, сопоставимый со следующими работами: https://st.free-lance.ru/users/myprof/upload/f_041... http://files.storeland.net/f736/930/dizajn_inter%d... http://bistromaster.ru/ http://aquatrainer.ru/ http://nzfoto.ru/ http://wonderpuff.ru/ ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Ищу исполнителя дизайна посадочной страницы, эскиз во вложении. Интересует уровень реализации, сопоставимый со следующими работами: https://st.free-lance.ru/users/myprof/upload/f_04151c1fdb777610.jpg http://files.storeland.net/f736/930/DIZAJN_INTER%D0%ACERA_-_2.jpg http://bistromaster.ru/ http://aquatrainer.ru/ http://nzfoto.ru/ http://wonderpuff.ru/ ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт12 лет назад
ВНИМАНИЕ: ищем не исполнителя единичного проекта, а дизайнера в команду. Предлагаю участие в проектах по оптимизации системы привлечения целевых клиентов для организаций сфер строительства, промышленного дизайна, оптовой и розничной торговли строительными материалами. ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно нарисовать рекламный баннер на сайт размером 980 на 280 пикселей, пример во вложении. Срок- 1 сутки. Жду предложений по стоимости.Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Доброго времени суток, Необходимо внести корректировки на сайт www.sumnik.ru. Список работ указан во вложенном техническом задании. Жду предложений по срокам и цене. Спасибо!Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Есть выгрузка каталога с сайта поставщика. Нужно: 1) скачать все товарные фотографии с сайта поставщика 2) вставить данные из файла каталога поставщика в шаблон модуля импорта моего сайта (batch editor) 3)составить список: ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Написать парсер под OpenCart. Отсюда: www.bag-bag.ru Сюда: www.sumnik.ru Нужно спарсить сумки и распределить по категориям. -Артикул -Название -Цена реализации -Перечеркнутая цена -Описание ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо убрать корзину с магазин на Opencart. Кнопка "Купить" должна вести на покупку в 1 клик.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад