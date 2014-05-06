Нестандартная доработка ИМ на opencart (PHP)

Добрый день!

Ищу web- программиста, который сможет написать нестандартный функционал для интернет-магазина на opencart, (PHP-доработки), описание ниже, файлы вложены:

1. клиент положил товар в корзину и нажал кнопку оформить заказ

2. клиент выбирает вариант доставки, есть опция выбрать самовывоз

3. клиент выбирает самовывоз

4. тут нужно сделать обращение к soap вебсервису (Описание в ShopService.wsdl): передаем почтовый индекс который ввел клиент(если он его не указал - просим указать) + данные о заказе вида: id товара и кол-во

5. в ответ от вебсервиса получаем респонс в котором список доступных для самовывоза магазинов(id + название)

6. отображаем список доступных магазинов на странице

7. клиент выбирает один из магазинов этого списка и нажимает сформировать заказ

8. перед тем как заказ сохранится в базе интернет-магазина вызываем второй soap вебсервис, который передает данные о заказе во внешнюю систему (описание в OrderService.wsdl)

9. обрабатываем значение которые вернул вебсервис, если все ок, то сохраняем заказ в базу интернет-магазина

Доп. действия:

10.1 наполнить базу интернет-магазина тестовыми данными по товарам(~20 записей)

10.2 добавить новый статус заказа: "Передан во внешнюю систему" - этот признак выставляется если заказ ушел во внешнюю систему (см. пункт 8-9).

Если интересно и готовы взяться - пишите предложение по времени и деньгам.

Жду предложений.

Спасибо!