Нестандартная доработка ИМ на opencart (PHP)

Необходимо внесение изменений и доработка сайта www.edemvau.ru Возможна дальнейшая работа по обслуживанию сайта на постоянной основе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Ищу web- программиста, который сможет написать нестандартный функционал для интернет-магазина на opencart, (PHP-доработки), описание ниже, файлы вложены:
1. клиент положил товар в корзину и нажал кнопку оформить заказ
2. клиент выбирает вариант доставки, есть опция выбрать самовывоз
3. клиент выбирает самовывоз
4. тут нужно сделать обращение к soap вебсервису (Описание в ShopService.wsdl): передаем почтовый индекс который ввел клиент(если он его не указал - просим указать) + данные о заказе вида: id товара и кол-во
5. в ответ от вебсервиса получаем респонс в котором список доступных для самовывоза магазинов(id + название)
6. отображаем список доступных магазинов на странице
7. клиент выбирает один из магазинов этого списка и нажимает сформировать заказ
8. перед тем как заказ сохранится в базе интернет-магазина вызываем второй soap вебсервис, который передает данные о заказе во внешнюю систему (описание в OrderService.wsdl)
9. обрабатываем значение которые вернул вебсервис, если все ок, то сохраняем заказ в базу интернет-магазина
Доп. действия:
10.1 наполнить базу интернет-магазина тестовыми данными по товарам(~20 записей)
10.2 добавить новый статус заказа: "Передан во внешнюю систему" - этот признак выставляется если заказ ушел во внешнюю систему (см. пункт 8-9).
Если интересно и готовы взяться - пишите предложение по времени и деньгам.
Жду предложений.
Спасибо!
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