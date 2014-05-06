Доброй ночи! Требуется СРОЧНО прикрутить скрипт отправки заказа на мыло. Скрипт есть.
Необходимо внесение изменений и доработка сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо внесение изменений и доработка сайта www.edemvau.ru
Возможна дальнейшая работа по обслуживанию сайта на постоянной основе.
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