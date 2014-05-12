Сайт на Joomla 2.5: правки и доработка

ЕСТЬ сайт на Joomla 2.5 в 2х версиях:

- STP.tsybulkin.ru (2.5.18) - текущее состояние,

- SKY.tsybulkin.ru (2.5.8) - старая копия восстановленная из архива.

Изначально собирался сайт на stp.tsybulkin.ru, был собран, наполнен для тестирования и заброшен за долгое время. За это время Joomla обновилась с 2.5.8 до 2.5.18.

Сейчас открыли сайт и увидели ошибку.

В админке для материала в блоке "Параметры отображения материала" изначально были созданы 2 доп. поля:

- "Город"

- "Зарпата"

Сейчас, после обновления они пропали, а на внешней части сайта выводится ошибка.

Пример - stp.tsybulkin.ru/soiskatelyam/vakansii, скрин - http://joxi.ru/5B5pU_3JTJBkWJES_Lc

Должно быть так - sky.tsybulkin.ru/soiskatelyam/vakansii, скрин - http://joxi.ru/Gx9pUxjKTJDHRjmkHYk

ЗАДАЧА 1:

В идеале - решить проблему автообновления без потери данных полей и без нарушения их вывода.

Как минимум - описать как нужно обновлять CMS руками.

ЗАДАЧА 2:

В идеале - настроить или заменить редактор, чтобы в нём можно было реализовать вставку текста напрямую (Ctrl+C, Ctrl+V) из Word, чтобы при этом редактор не писал лишних тегов и не вставлял никакие стили кроме жирности, наклона и подчёркивания ?!

Как минимум - найти близкое решение.

ЗАДАЧА 3: исправить вёрстку, чтобы не было таких "съездов" как на stp.tsybulkin.ru/about/nasha-komanda,

скрин - http://joxi.ru/lzFpUxjKTJCSRgive5M.

ПРОШУ указать примерные варианты решения, стоимость, сроки и этапы оплаты.