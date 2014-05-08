Всплывающее окно с соцсетями + система поощрения

Веб-программированиеЗавершен1 заявка151 просмотр
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всем привет

необходимо всплывающее окно (аля лайтбокс) с кнопками соцсетей (вк, од, фб, г+, твиттер) и кнопкой закрыть

кнопки – для публикации приглашений людей с ссылкой пригласившего

после успешной регистрации приглашаемого пригласившему добавляется один кредит

предполагается интеграция нашей стороной

пишите сроки, цену

сайт vkvkvk.ru

10 лет назад
S1ash
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
XaveScor
28 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$35
2 дня
Быстро и адекватно. Рекомендую
Отличная работа. Оплатил 100% ещё до конца выполнения задачи. Сейчас заканчиваем)
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