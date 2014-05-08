XaveScor

Андрей Васильев XaveScor

 
30 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

ueadp
54 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$35
2 балла
11 лет назад
Доработка (модернизация) темы на WP
WordPress
Исполнитель просто пропал :(
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$90
2 балла
11 лет назад
Создать плагин-каталог под WP
WordPress
Безответственный исполнитель, который все сделает "завтра". Никаких результатов после недели работы предоставить не смог... (при том что обещал написать плагин за 5 дней).
uarichs
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Из PSD в шаблон WordPress
WordPress
Профи в своем деле. Хорошо разбирается в WP и все, что в ним связанно! Молодец!
Терпеливый человек, в заказчике это главное...
Ответный отзыв
mongolor
Максим 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
9 баллов
11 лет назад
Плагин для WP
PHPWordPress
Адекватен в общении, хороший программер. Сроки в полном порядке.
Всегда онлайн, оплатил даже раньше, чем было закончено выполнение задачи.
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S1ash
35 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Всплывающее окно с соцсетями + система поощрения
Быстро и адекватно. Рекомендую
Отличная работа. Оплатил 100% ещё до конца выполнения задачи. Сейчас заканчиваем)
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