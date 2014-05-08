Отзывы заказчиков
$35
2 балла
11 лет назад
WordPress
Исполнитель просто пропал :(
$90
2 балла
11 лет назад
WordPress
Безответственный исполнитель, который все сделает "завтра". Никаких результатов после недели работы предоставить не смог... (при том что обещал написать плагин за 5 дней).
$35
10 баллов
11 лет назад
WordPress
Профи в своем деле. Хорошо разбирается в WP и все, что в ним связанно! Молодец!
Ответный отзыв
Терпеливый человек, в заказчике это главное...
$60
9 баллов
11 лет назад
PHPWordPress
Адекватен в общении, хороший программер. Сроки в полном порядке.
Ответный отзыв
Всегда онлайн, оплатил даже раньше, чем было закончено выполнение задачи.
$35
10 баллов
11 лет назад
Быстро и адекватно. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличная работа. Оплатил 100% ещё до конца выполнения задачи. Сейчас заканчиваем)