Требуются исполнители- от 15 сайтов в месяц

Необходима доработка существующего сайта http://vetzoom.ru/ Сайт написан на YII По ссылке вы уведите перечень заданий: https://drive.google.com/file/d/0B-VZb12KYfz2NDIxUHoxQWJzaVU/edit?usp=sharing Сроки выполнения поставленного задания 2-3 дня. Ищем человека с которым хотим работать на постоянной основе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для крупной веб-студии требуются исполнители для постоянного сотрудничества.
Загрузка: от 15 сайтов в месяц
О нас:
Vistar Агентство бизнес-технологий в Интернете (ООО Интертрэйд) является одной из первых компанией полного цикла по созданию, развитию и продвижению бизнеса в Интернете, действующей на рынке с 1998 г. Компания ориентирована на страны СНГ.
Центральный офис расположен в Киеве.
Мы запускаем новый проект “Магазин рекламы”, ориентированный на бюджетный сегмент клиентов.
Привлекаем к сотрудничеству:
- веб- дизайнеры
- веб- программисты
- подрядчики на разработку сайтов “под ключ”
- сео- специалисты
- специалисты по работе с контекстной и медийной рекламой
- специалисты по работе с партнерскими программами продвижения
Наши пожелания:
- возможность проведения встреч при необходимости обсудить рабочие вопросы
у нас в офисе (Киев)
Мы гарантируем с своей стороны стабильное наличие заказов и своевременный расчет.
Будем рады, если Вы сможете ответить на несколько наших вопросов:
Какие работы Вы можете профессионально выполнять?
При текущей Вашей загрузке сколько времени Вы сможете уделить нашим заказам?
Каких несколько Ваших работ смогут дать нам представление о Вашем уровне?
По какому номеру с Вами можно связаться?
В каком городе Вы проживаете?
Какие у Вас пожелания в таком сотрудничестве?
В каком ценовом диапазоне Вы работаете? (приведите несколько примеров)
Спасибо за ознакомление с нашим предложением.
Будем рады начать с Вами сотрудничать
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