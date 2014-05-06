Требуются исполнители- от 15 сайтов в месяц

Для крупной веб-студии требуются исполнители для постоянного сотрудничества.

Загрузка: от 15 сайтов в месяц

О нас:

Vistar Агентство бизнес-технологий в Интернете (ООО Интертрэйд) является одной из первых компанией полного цикла по созданию, развитию и продвижению бизнеса в Интернете, действующей на рынке с 1998 г. Компания ориентирована на страны СНГ.

Центральный офис расположен в Киеве.

www.vistar.com.ua

Мы запускаем новый проект “Магазин рекламы”, ориентированный на бюджетный сегмент клиентов.

Привлекаем к сотрудничеству:

- веб- дизайнеры

- веб- программисты

- подрядчики на разработку сайтов “под ключ”

- сео- специалисты

- специалисты по работе с контекстной и медийной рекламой

- специалисты по работе с партнерскими программами продвижения

Наши пожелания:

- возможность проведения встреч при необходимости обсудить рабочие вопросы

у нас в офисе (Киев)

Мы гарантируем с своей стороны стабильное наличие заказов и своевременный расчет.

Будем рады, если Вы сможете ответить на несколько наших вопросов:

Какие работы Вы можете профессионально выполнять?

При текущей Вашей загрузке сколько времени Вы сможете уделить нашим заказам?

Каких несколько Ваших работ смогут дать нам представление о Вашем уровне?

По какому номеру с Вами можно связаться?

В каком городе Вы проживаете?

Какие у Вас пожелания в таком сотрудничестве?

В каком ценовом диапазоне Вы работаете? (приведите несколько примеров)

Спасибо за ознакомление с нашим предложением.

Будем рады начать с Вами сотрудничать