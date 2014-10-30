Спарсить урлы по категориям из каталога

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки212 просмотров
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Спарсить урлы по категориям из каталога http://megastock.ru/

И выдать для каждой категории урлы в следующем виде (например для раздела http://megastock.ru/Resources.aspx?gid=77):

zaimiwm.ru

zaimiwm

то есть без http://, без www

но в двух вариантах:

zaimiwm.ru

zaimiwm

debtum

debtum.ru

gcb24

gcb24.com

Выдать результат в файле excel по домену на строке

10 лет назад
mike5644444
Александр 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
10 лет назад
$50
1 день
Все отлично!
Все в полном порядке, хороший заказчик.
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