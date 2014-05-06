Скрипт обесцвечивания изображений

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок164 просмотра
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скрипт обесцвечивания изображений отрабатывает поздно и пользователь сначала видит цветные картинки а потом уже они резко обесцвечиваются.

Нужно чтото сделать чтоб не было видно цветных логотипов

В проект укажите цену и срок выполнения.

10 лет назад
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 дней назад
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