http://bita.enabea.com/clients/items/

скрипт обесцвечивания изображений отрабатывает поздно и пользователь сначала видит цветные картинки а потом уже они резко обесцвечиваются.

Нужно чтото сделать чтоб не было видно цветных логотипов

В проект укажите цену и срок выполнения.