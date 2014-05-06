403 ошибка на сайте

Необходимо интегрировать Корзинный виджет MultiShip (https://github.com/MultiShip/Widget/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-MultiShip) на скрипт Simpla Оплата сдельная
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо исправить повторяющуюся 403 ошибку на сайте.
Появляется в разное время минут на 20-30. Движок - битрикс.
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