Настройка трекера трафика и сервиса антисклик

Нужна помощь в настройке сервисов voluum.com и clickfrog.ru

Первый это трекер трафика, второй система для защиты от скликивания в рекламе.

Елементарное задание для знающих JS и PHP , просто немного времени нужно чтоб вникнуть в суть

Нужна будет также консультация по тому как делается настройка.

чтоб было понятно о чем речь есть видео о настройке трекера - https://www.youtube.com/watch?v=uKgS8HBSRdY

о настройке clickfrog - https://www.youtube.com/watch?v=pf-xG0wHt8Y&index=6&list=PLqKD0hXKkfJb9iUIFaHsLRT_Pl1h0HZ7F