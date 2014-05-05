Нужен граббер для Twitter и VK - Интернет Магазин

Здравствуйте, нужно чтобы граббер брал с моего магазина ( WebAsyst Shop-Script ) название + ссылку на товар новый поступивший и постил в ВК и Twitter

Для VK: Фото + Цена + Название + Ссылка

Для Twitter: название товара + ссылка

Чтобы можно было выставлять интервалы , так же чтобы он мог все имеющиеся товары постить + сам обновлял новые поступления!