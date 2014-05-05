Калькулятор для сайта

http://boehler-welding-service.com/voestalpine/calculator/eng/step2.php?vtype=1

нужно сделать такой же калькулятор:

верхняя часть состоит из перечня видов сварки.

при выборе одного из вариантов - ниже появляются поля для расчета.

калькулятор должен обладать собственной базой данных, в которой будут храниться значения выпадающих списков

для каждого варианта сварки набор полей для расчета и значения этих полей - могут отличаться

для каждого варианта сварки формулы расчета могут отличаться

для каждого варианта сварки есть своя картинка

пока не введены все значения - кнопка "рассчитать" - недоступна.

значения, вводимые пользователем могут быть дробными.

сколько будет стоить реализация подобного калькулятора на jQuery

и сколько по времени займет?

http://ukrnichrom.com.ua/

в первом столбце есть калькулятор:

http://ipic.su/img/img7/fs/kiss_147kb.1399293373.jpg

он состоит из:

выпадающего списка видов металлов

каждому виду металла соответствует свой набор марок

также можно выбрать вид изделия.

в зависимости от вида изделия - доступны различные поля для ввода данных

сколько будет стоить реализация подобного калькулятора на jQuery

и сколько по времени займет?