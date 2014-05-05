Калькулятор для сайта

Здравствуйте! Нужно доработать сайт, написан на Presta Shop. Сайт под интернет магазин, большой каталог товаров (товары для дома и офиса). из доработок, поправить ошибки в коде, установить и настроить скрипт (ОН есть) на выгрузку товара ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://boehler-welding-service.com/voestalpine/calculator/eng/step2.php?vtype=1
нужно сделать такой же калькулятор:
верхняя часть состоит из перечня видов сварки.
при выборе одного из вариантов - ниже появляются поля для расчета.
калькулятор должен обладать собственной базой данных, в которой будут храниться значения выпадающих списков
для каждого варианта сварки набор полей для расчета и значения этих полей - могут отличаться
для каждого варианта сварки формулы расчета могут отличаться
для каждого варианта сварки есть своя картинка
пока не введены все значения - кнопка "рассчитать" - недоступна.
значения, вводимые пользователем могут быть дробными.
сколько будет стоить реализация подобного калькулятора на jQuery
и сколько по времени займет?
в первом столбце есть калькулятор:
http://ipic.su/img/img7/fs/kiss_147kb.1399293373.jpg
он состоит из:
выпадающего списка видов металлов
каждому виду металла соответствует свой набор марок
также можно выбрать вид изделия.
в зависимости от вида изделия - доступны различные поля для ввода данных
сколько будет стоить реализация подобного калькулятора на jQuery
и сколько по времени займет?
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