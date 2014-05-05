Написать скрипт выводящий "плашку" в шапке сайта

Веб-программированиеЗавершен5 заявок145 просмотров
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Для сайта нужно написать скриптик, который показывает наверху всех страниц (скрипт нужно будет добавить в includes) плашку со спецпредложениями и крестиком. Если юзер на крестик нажимает, то ему ставим куку на X дней (по умолчанию на 7) и в течение этого срока больше плашку не показываем.

Кликабельной должна быть вся область плашки. Т.е. если кликаем по крестику это одно, а если по всей другой площади - то переходим на заданную страницу.

Пример плашки например здесь http://1000twitters.ru

Текст, картинка и URL перехода должны браться из специального текстового файла. Если в файле больше одной строки, то через X секунд (по умолчанию 10) текст и картинка должны поменяться на новый и так в цикле.

Формат данных в файле:

[ Pic URL ] [ TEXT ] [ Target URL ]

10 лет назад
leonidus
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Nikolai1
Николай 
25 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
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