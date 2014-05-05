Поправить форму обратной связи (верстка+скрипт)

Нужен помощник, для периодического решения разных задач с сайтами. Главное требование - не дорого и знание Simpla CMS. Задачки разного типа, от ужасающе легких до написания разного функционала на simpla. Предпочтение отдам фрилансеру из Украины (в связи ...
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Сайт http://skprofkomplekt.ru/
Работает на Diafan CMS
Нужно внести правки в верстку и подправить модуль/скрипт.
1. Отредактировать форму обратной связи (синяя кнопка «Вызвать конструктора»).
Добавить капчу, вернее, разместить слева от кнопки «Отправить». (Сейчас при включении функции кнопка где-то наверху).
2. Сделать перенаправление на страницу «Спасибо за заявку» после отправки сообщения.
3. Отредактировать один из шаблонов (вставить блок "Мы в соц.сетях").
Бюджет 2000 р. / 55$
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