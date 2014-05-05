Специалист по ActionScript 2-3

Необходимо доработать шаблоны оформления сайта на modx и откорректировать логику вывода каталога товаров. Бюджет - по оценке исполнителя. Подробности - по skype (в профиле).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разыскивается воин кода, флеша и экшон скриптов для работы над конвертацией текущих проектов из AS2 в AS3, а так же других около-скриптовых задач. Примеры того, что мы делаем - прикреплены к этому сообщению.
В архиве флешки разделены по уровню сложности, который оценен в следующих временных затратах:
простые (1) до 4 ч работы
средние (2) до 12 ч работы
cложные (3) до 24 ч работы
ЗАДАЧА: полностью воспроизвести функционал флешки, написанной на AS2, используя код на AS3. Внедрить в новый вариант типовые кнопки и типовой слайдер (исходники кнопок и слайдера передаются мной после собеседования)
Работы много, проект длительный. Почасовая ставка. Оплата любым удобным для Вас способом.
Обязательно наличие скайпа и микрофона, положительных отзывов, примеров работ и способности не теряться, быть онлайн хотя-бы несколько часов в течении дня по Москве для консультаций.
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