Специалист по ActionScript 2-3

Разыскивается воин кода, флеша и экшон скриптов для работы над конвертацией текущих проектов из AS2 в AS3, а так же других около-скриптовых задач. Примеры того, что мы делаем - прикреплены к этому сообщению.

В архиве флешки разделены по уровню сложности, который оценен в следующих временных затратах:

простые (1) до 4 ч работы

средние (2) до 12 ч работы

cложные (3) до 24 ч работы

ЗАДАЧА: полностью воспроизвести функционал флешки, написанной на AS2, используя код на AS3. Внедрить в новый вариант типовые кнопки и типовой слайдер (исходники кнопок и слайдера передаются мной после собеседования)

Работы много, проект длительный. Почасовая ставка. Оплата любым удобным для Вас способом.

Обязательно наличие скайпа и микрофона, положительных отзывов, примеров работ и способности не теряться, быть онлайн хотя-бы несколько часов в течении дня по Москве для консультаций.