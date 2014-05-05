Обновить Joomla 1.0 до версии Joomla 3.2

Сайт nik-edu.ru

На сайте в данный момент установлены стандартные компоненты, которые входят по умолчанию в Joomla 1.0 (опросник, контакты, карта сайта, каталог ссылок). Из того, что установлено дополнительно это фотогалерея DatsoGallery 1.6 Multilingual, вот фотографии с нее то очень бы хотелось сохранить (экспортировать в другую галерею).

На сайте сейчас все файлы - документы находятся в отдельно взятой папке doc на которую и ведут все ссылки при скачивании документов. Что касается статичных страниц то их на сайте 90 штук (всего материалов ссылками минимум 738), там весь материал, который надо бы сохранить и для новой версии Joomla 3.2.

Что касается шаблона, то нужно подобрать и установитьбесплатный шаблон из тематики Образование (дети)или новостной?