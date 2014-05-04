Future.zone

$1000
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок170 просмотров
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Сайт посвящен предпочтительному будущему человечества во всех областях. Посты пользователей рейтингуют другие пользователи, формируется топ ожиданий. Есть грамотное техзадание.

10 лет назад
Valmeet
67 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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