Вывод информации с Last.fm

У меня есть Steam group auto inviter от фенкса после обнов он перестал работать... Данный скрипт отправляет приглашение в группу steam Работает через source mod plugin который отправляет запрос через сокет и php скрипт который отправляет приглашение ...
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Нужно прикрутить к сайту вывод информации о Артисте использую сервис Last.fm
там на выбор предлагается 2 вида ссылок: XML и JSON
Пример кода http://www.lastfm.ru/api/show/artist.getInfo
API есть для использование кода
Вот пример представления XML на страничке тестового сайта http://www.test.klipof.ru/artist.php?artist=Sam+Smith
как видно выводит без оформления.
P.S. без предоплаты (оплата после выполнения услуг), доступ к ftp предоставляется
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