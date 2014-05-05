Вывод информации с Last.fm

$20
Веб-программированиеЗавершен1 заявка147 просмотров
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Нужно прикрутить к сайту вывод информации о Артисте использую сервис Last.fm

там на выбор предлагается 2 вида ссылок: XML и JSON

Пример кода http://www.lastfm.ru/api/show/artist.getInfo

API есть для использование кода

Вот пример представления XML на страничке тестового сайта http://www.test.klipof.ru/artist.php?artist=Sam+Smith

как видно выводит без оформления.

P.S. без предоплаты (оплата после выполнения услуг), доступ к ftp предоставляется

10 лет назад
clipof
Костя 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
EvPut
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
41 отзыв(-3)
10 лет назад
$20
1 день
Отлично справился с предоставленной задачей, рекомендую к сотрудничеству
Четкая постановка задачи. Заказчик знает чего хочет. Полная и своевременная оплата. Рекомендую.
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