Подключить Web-Money, ЯД и т.д.

$100
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки206 просмотров
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На сайт WMSuper.ru требуется мастер по подключению электронных кошельков WebMoney, Яндекс.Деньги, Visa Qiwi Wallet, Paypal, Liqpay, Rapida.

Возможное обращение если вы знаете только одну платежную систему...

Цена договорная...

После выполнения:

+ за качество, + дальнейшее сотрудничество.

10 лет назад
KeshaLD
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
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