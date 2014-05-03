Реализовать блок голосования через соц сети

Нужна срочная доработка сайта на вордпрессовском движке, а именно нужно на сайте необходимо запустить конкурс по проектам. Сайт saranov.com.ua/

Функционал следующий:

7.1. На главной размещаем плашку "Конкурс проектов" в правом блоке.

7.2. Делаем отдельную страницу конкурса (на которую попадаем при клике на плашку на главной), на ней: 1. Блок регистрации (краткое описание конкурса + вставляем форму гугл (возможно в сплывающем окне если около описания конкурса разместить кнопку "подать заявку") с поля: имя, фамилия, телефон, e-mail, название проекта, краткое описание проекта, плюс функция прикрепления файлов(если реализовать сложно либо долго – сообщите)); 2. Перечень блоков с поданными проектами в три столбца (в блоке фото участника, а справа название, под названием в одну строку "автор: ххххх" и "дата регистрации: ххххх", а под датой и автором "рейтинг: хххх" и кнопка "проголосовать"). При клике на кнопку "проголосовать" всплывает отдельное окно для "голосования" через соц сети путем использования функции "поделится" в соц сетях. Т.е. после входа в соцсеть происходит "размещение информации о проекте на "стене" пользователя и регистрируется 1 голос, т.е. в рейтинг проекта добавляется 1 бал. Такой функционал реализован на сайтах presidentshop.tsn.ua/ и www.segodnya.ua/vybory201...

7.3. Делаем отдельные страницы поданных проектов (на которые попадаем при клике на блок проекта на странице п.7.2.). На это странице размещаем: фото участника, дата регистрации проекта, количество набранных балов, кнопу "проголосовать" название проекта, полное описание проекта + блок комментариев из facebook.

!!!Реализовать нужно в стиле сайта, т.е. желтый, серый, белый. Можем подготовить макеты дизайна страниц. Сделать все нужно до 09:00 вторника 05/05 и за вторник устранить ошибки после моей проверки. Макеты страниц можем дать завтра к 16:00 если таковые нужны.

Прошу сообщать стоимость!

Спасибо.