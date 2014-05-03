Модернизация парсера Perl

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки121 просмотр
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Требуется модернизировать парсер e-mail на Perl.

Парсер должен собирать mail адреса с сайтов

Бюджет на модернизацию 3500 рублей.

Perl
10 лет назад
RMACEDONSCIY
Александр 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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