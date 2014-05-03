Модернизация парсера Perl

Необходимо разработать приложение для Webasyst Скачать его и изучить документацию можно по этой ссылке http://www.webasyst.ru/developers/ Хотелось бы видеть это именно в виде доп. приложения с отдельным кабинетом партнера, где будет : 1. Промо материалы. (банеры, которые ...