Доработки / развитие Joomla 3 сайта

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок279 просмотров
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Здравствуйте.

Для доработок и развития сайта ,нашей фирме нужен Joomla 3 программист с опытом, который сможет развивать этот сайт и готов заключить договор о неразглашении (NDA). Оплата 20$/час, возможна через Paypal / Western Union / банк (предоплата возможна).

Joomla
10 лет назад
adloungefl
Акиф 
41 годНидерланды
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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