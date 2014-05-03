Доработки / развитие Joomla 3 сайта

Небольшой веб-проект "Система массовой рассылки". Основные функции: 1. База данных с именами и контактами 2. Возможность отправлять смс и email-сообщения 3. Автоотправка сообщений 4. Распознавание файлов и автоматическое занесение данных в БД 5. Максимально простой и понятный интерфейс (есть макап ...
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Здравствуйте.
Для доработок и развития сайта ,нашей фирме нужен Joomla 3 программист с опытом, который сможет развивать этот сайт и готов заключить договор о неразглашении (NDA). Оплата 20$/час, возможна через Paypal / Western Union / банк (предоплата возможна).
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