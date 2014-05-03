Ищу разработчика CPA сети

Нужен человек с опытом разработки CPA сетей. Возможно даже не программист, а проект-менеджер, который CPA сеть создавал под ключ или участвовал в ее создании.

Если вы готовы помочь нам в создании нашей собственной CPA сети (консультациями или делом), то отписывайтесь в проекте и присылайте подробности в личку.

На входе есть: отлаженный бизнес по продаже товаров почтой, своя црм для учета заказов. Сеть будет создаваться только для внутреннего использования нашей компанией.

Поэтому фактически нам остается проработать функционал взаимодействия с вебмастерами и настроить интеграцию с нашей ЦРМ системой.