Требуется специалист, разбирающийся в верстке, программировании и всех возможностях движка magento Есть много проектов, которые необходимо реализовывать на magento
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Небольшой веб-проект "Система массовой рассылки".
Основные функции:
1. База данных с именами и контактами
2. Возможность отправлять смс и email-сообщения
3. Автоотправка сообщений
4. Распознавание файлов и автоматическое занесение данных в БД
5. Максимально простой и понятный интерфейс (есть макап одной страницы)
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