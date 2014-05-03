Приложение для shop-scrip5

Здравствуйте был взломан скайп, есть почта мошенника (на народе) нужна консультация и решение вопроса СРОЧНО!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать приложение для Webasyst
Скачать его и изучить документацию можно по этой ссылке http://www.webasyst.ru/developers/
Хотелось бы видеть это именно в виде доп. приложения с отдельным кабинетом партнера, где будет :
1. Промо материалы. (банеры, которые загружаются из админки), с уже сформированными кодами (с реф. ссылками партнера) для вставки в блоги, форумы и т.д.
2. Генерация ссылок (возможность для партнера, самому в личном кабинете, генерировать сколько угодно реф.ссылок)
3. Подробный отчет по продажам ( №Заказа / Дата заказа / Какие товары купили / Сумма / Прибыль партнера / Статус, дата смены статуса / откуда пришел покупатель, по какой именно ссылке (если будет возможность генерации нескольких реф. ссылок).
Данный отчет очень важен, что бы партнер мог видеть, какие товары больше берут, на что сделать упор и т.д.)
4. Парковка домена партнера.
5. Многоуровневая реф. программа.
возможно разработчик еще свои фичи добавит и идеи)
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