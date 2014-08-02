Доработки по html-сайту

Веб-программированиеЗавершен14 заявок190 просмотров
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Нужно сделать некоторые правки по html-cайту:

- настроить форму заявки

- устранить конфликт между акцией и формой заявки

Интересует стоимость и сроки.

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HTML
10 лет назад
crystalsound
Ксения 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
17 часов назад
Выбранный исполнитель
sdaccent
Юрий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Рекомендую
Заказчик знает чего хочет. Задача поставлена четко. Оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству.
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