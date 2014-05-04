Доработать сайт с рецептами под стандарт Яндекса

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки198 просмотров
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Есть сайт на DLE (тематика: рецепты) нужно подстроить под стандарт Яндекса http://help.yandex.ru/webmaster/hrecipe/yandex-supported.xml

Сайт в личку скину.

10 лет назад
dentol
Максим 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
IG-M
34 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$50
1 день
Это был мой первый проект на этом сайте, Игорь взялся за работу без предоплаты и на следующий день я уже видел результат его отличной работы + бесплатно подправил пару косяков на сайте, за что ему огромное спасибо!
Рекомендую Максима как честного и порядочного заказчика. Задание было сформулировано четко и грамотно, что тем самым обеспечило его быстрое выполнение. Человек знает чего хочет, и в итоге получает качественный результат. Оплату произвел молниеносно. Было приятно работать. Спасибо!
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