Необходимо разработать приложение для Webasyst Скачать его и изучить документацию можно по этой ссылке http://www.webasyst.ru/developers/ Хотелось бы видеть это именно в виде доп. приложения с отдельным кабинетом партнера, где будет : 1. Промо материалы. (банеры, которые ...
Доработать сайт с рецептами под стандарт Яндекса
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на DLE (тематика: рецепты) нужно подстроить под стандарт Яндекса http://help.yandex.ru/webmaster/hrecipe/yandex-supported.xml
Сайт в личку скину.
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