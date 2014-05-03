Программа, сама размещающая посты в соц сетях

Необходима программа, которая сама будет размещать ссылки в социальных сетях на страницы необходимого сайта (или раздела сайта).

Есть сайт - каталог. Лоты каталога регулярно размещаются на определенных аккаунтах в соц сетях. Программа должна делать это сама, без участия пользователя. Действие программы должно быть аналогично нажатию кнопки "поделиться" в соц сетях.

То есть пользователь не должен ничего делать сам. Программа должна автоматически брать страницу с сайта и "делиться" ею в соц сети.