Программа, сама размещающая посты в соц сетях

Написание скрипта под InDesign на заказ в соответствии с требованиями. Скрипт для спуска полос в InDesign. Подробные в личной переписки. Для автоматизации рутинной работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима программа, которая сама будет размещать ссылки в социальных сетях на страницы необходимого сайта (или раздела сайта).
Есть сайт - каталог. Лоты каталога регулярно размещаются на определенных аккаунтах в соц сетях. Программа должна делать это сама, без участия пользователя. Действие программы должно быть аналогично нажатию кнопки "поделиться" в соц сетях.
То есть пользователь не должен ничего делать сам. Программа должна автоматически брать страницу с сайта и "делиться" ею в соц сети.
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужна срочная доработка сайта на вордпрессовском движке, а именно нужно на сайте необходимо запустить конкурс по проектам. Сайт saranov.com.ua/ Функционал следующий: 7.1. На главной размещаем плашку "Конкурс проектов" в правом блоке. 7.2. Делаем отдельную страницу конкурса (на которую ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Создание сайта, покера. Нужно будет сверстать страницы, регистрация пользователей, написание скрипта для работы покера. Дизайн уже есть подробности и psd исполнителю. Также чтоб везде хорошо сайт смотрелся во всех браузерах и на планшетах, красивый ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется модернизировать парсер e-mail на Perl. Парсер должен собирать mail адреса с сайтов Бюджет на модернизацию 3500 рублей.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Разработать парсер на PHP, который бы собирал ссылки на похожие картинки через гугл-картинки. Внутренний алгоритм скрипта: 1. открывается страница http://www.google.com/imghp 2. выбирает иконка фотоаппарата - search by image (поиск по картинке) 3. вставляется URL картинки, например, ...Завершен10 лет назад
- $50
Есть сайт на DLE (тематика: рецепты) нужно подстроить под стандарт Яндекса http://help.yandex.ru/webmaster/hrecipe/yandex-supported.xml Сайт в личку скину.Завершен10 лет назад
- $2500
Необходимо разработать приложение для Webasyst Скачать его и изучить документацию можно по этой ссылке http://www.webasyst.ru/developers/ Хотелось бы видеть это именно в виде доп. приложения с отдельным кабинетом партнера, где будет : 1. Промо материалы. (банеры, которые ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте был взломан скайп, есть почта мошенника (на народе) нужна консультация и решение вопроса СРОЧНО!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать некоторые правки по html-cайту: - настроить форму заявки - устранить конфликт между акцией и формой заявки Интересует стоимость и сроки. Ссылка на сайт в личные сообщения.Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Для доработок и развития сайта ,нашей фирме нужен Joomla 3 программист с опытом, который сможет развивать этот сайт и готов заключить договор о неразглашении (NDA). Оплата 20$/час, ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад