Нужно испрвить Steam group auto invater

$100
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У меня есть Steam group auto inviter от фенкса после обнов он перестал работать...

Данный скрипт отправляет приглашение в группу steam

Работает через source mod plugin который отправляет запрос через сокет и php скрипт который отправляет приглашение в группу

Скрипт зашифрован в base64 по массивам, расшифровать легко... но как исправить я не знаю

10 лет назад
rsg_ua
Сергей 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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