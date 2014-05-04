Нужно испрвить Steam group auto invater

У меня есть Steam group auto inviter от фенкса после обнов он перестал работать...

Данный скрипт отправляет приглашение в группу steam

Работает через source mod plugin который отправляет запрос через сокет и php скрипт который отправляет приглашение в группу

Скрипт зашифрован в base64 по массивам, расшифровать легко... но как исправить я не знаю