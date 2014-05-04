Опытный PHP-программист

У меня есть граббер WPGrabber 1.1.7 - плагин к Wordpress . 1 - Нужна лента html под данный граббер для сбора информации с 2GIS по запросу "промышленные предприятия" - вытянуть информацию - Наименование , индекс ...
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Ищем опытного программиста для развития Интернет-магазина. Написан на CakePHP. Кто имеет хороший опыт с фреймами, сможет разобраться.
По оплате будет выходить, в среднем, 15-20 тыс. руб. в месяц.
ТЗ вышлю по Скайпу.
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