Опытный PHP-программист

$500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки184 просмотра
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Ищем опытного программиста для развития Интернет-магазина. Написан на CakePHP. Кто имеет хороший опыт с фреймами, сможет разобраться.

По оплате будет выходить, в среднем, 15-20 тыс. руб. в месяц.

ТЗ вышлю по Скайпу.

PHP
10 лет назад
stan857
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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