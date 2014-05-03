Создать гостевую книгу для сайта

Создание сайта, покера. Нужно будет сверстать страницы, регистрация пользователей, написание скрипта для работы покера. Дизайн уже есть подробности и psd исполнителю. Также чтоб везде хорошо сайт смотрелся во всех браузерах и на планшетах, красивый ...