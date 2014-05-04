Написать скрипт

Есть магазин на Joomla 3.2.2 с JoomShopping 4.3.3. В магазине существует несколько способов доставки, среди которых есть доставка курьером. Задача: настроить доставку таким образом, чтобы при достижении определённой суммы заказа (которую в будущем при необходимости можно будет ...
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Нужно написать некий скрипт который будет
1.Заходить в заданное время на определённый сайт, находить там нужные ссылки и переходить по ним.
2.Скрипт должен быть полностью идентичным человеку, так что бы не кто не мог определить что это зашел робот.
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