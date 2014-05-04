Парсер викисловаря

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки194 просмотра
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Есть сайт, который позволяет искать все вариации слов (интересуют только на русском язяке; ссылка во вложении). Работает так. Например нам нужно найти все вариации слова "ручка". Вводим в поиск, получаем результаты. Необходимо спарсить базу всех слов с этого ресурса. На выходе нужна экселевская табл. (или csv,txt), где количество строк = количество слов, а количество столбцов = количество вариаций (зависит от части речи; для существит. 12, для глаголов больше).

Если есть альтернативные решения, которые могут позволить решить те же задачи, то готов рассмотреть.

10 лет назад
mmg2004
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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