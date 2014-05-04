Парсер викисловаря

Нужно прикрутить к сайту вывод информации о Артисте использую сервис Last.fm там на выбор предлагается 2 вида ссылок: XML и JSON Пример кода http://www.lastfm.ru/api/show/artist.getInfo API есть для использование кода Вот пример представления XML на страничке тестового сайта http://www.test.klipof.ru/artist.php?artist=Sam+Smith ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, который позволяет искать все вариации слов (интересуют только на русском язяке; ссылка во вложении). Работает так. Например нам нужно найти все вариации слова "ручка". Вводим в поиск, получаем результаты. Необходимо спарсить базу всех слов с этого ресурса. На выходе нужна экселевская табл. (или csv,txt), где количество строк = количество слов, а количество столбцов = количество вариаций (зависит от части речи; для существит. 12, для глаголов больше).
Если есть альтернативные решения, которые могут позволить решить те же задачи, то готов рассмотреть.
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