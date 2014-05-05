CSS и JQuery Натянуть скрипт на DLE

Шикарный исполнитель! Приступил к заданию сразу же по окончанию переговоров. Получил от него качественные советы по поводу проекта. Выполнил все за пару часов. Несколько раз менялось и добавлялись задания, все делал без вопросов и плату не увеличивал. Работал без предоплаты. Буду обращаться постоянно! Рекомендую всем! Очень благодарен за выполненную работу. 5+