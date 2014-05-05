CSS и JQuery Натянуть скрипт на DLE

Реализовать возможность показа увеличенных картинок с вариантами цветов товара (изначально в карточку выводятся небольшие эскизы), с автоматическим "зумом" при наведении курсора мыши.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет Всем! Есть один замечательный скрипт.
Требуется его установить для DLE
Задача простая. Что бы перейти по ссылке пользователь должен выполнить действие. После чего он сможет скачать файл или перейти по ссылке.
Пример скрипта тут: http://beloweb.ru/javascript-jquery/kak-sdelat-klassnuyu-sistemu-rasskazat-druzyam-vkontakte-chtobyi-skachat-s-pomoshhyu-css-i-jquery.html
Бюджет студенческий.
Если сработаемся будут постоянные заказы на разработку под DLE
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