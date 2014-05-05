Внести в магазин джастклика продукты

Необходимо доработать шаблоны оформления сайта на modx и откорректировать логику вывода каталога товаров. Бюджет - по оценке исполнителя. Подробности - по skype (в профиле).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо прикрутить в магазин джастклика продающие страницы HTML кодом и кнопки оплат, всего 5
По оплате пишите свои предложения
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