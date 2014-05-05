Конвертация из ActionScript2 в ActionScript3

Запрограммировать сайт с готовой верстки задание в приложение от вас сроки и бюджет и ваши варианты реализаций
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо обновить наши текущие исходники под AS3. Примеры того, что мы делаем — прикреплены к этому сообщению.
В архиве флешки разделены по уровню сложности, который оценен в следующих временных затратах:
простые (1) до 4 ч работы
средние (2) до 12 ч работы
cложные (3) до 24 ч работы
ЗАДАЧА: полностью воспроизвести функционал флешки, написанной на AS2, используя код на AS3. Внедрить в новый вариант типовые кнопки и типовой слайдер (исходники кнопок и слайдера передаются мной после собеседования)
Работы много, проект длительный. Почасовая ставка. Оплата любым удобным для Вас способом.
Обязательно наличие скайпа и микрофона, положительных отзывов, примеров работ и способности не теряться, быть онлайн хотя-бы несколько часов в течении дня по Москве для консультаций.
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