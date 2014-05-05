Требуется парсер

Бюджет по договоренности Здравствуйте! У нас есть несколько лендингов, где пользователи заполняют контактные формы а мы получаем автоматически лиды в Битрикс24 под ответственными пользователями. Несколько дней назад, после автоматической интеграции одного нашего лендинга на платформе LPgenerator, ...