Небольшие правки на самописном сайте на php

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Сайт: petite-fleur.ru
Сайт написан на php без ООП (для тех, кто в теме, код 2000 года под php4).
Там написана простая админка для управления каталогом букетов и содержимым основных статичных страниц меню.
Что нужно:
1. Исправить ошибку, которая выглядит как petite-fleur_adm_scr3.jpg, происходящая когда мы нажимаем 'Сохранить' в редактировании товара petite-fleur_adm_scr2.jpg
В этом же редактировании petite-fleur_adm_scr2.jpg не отображается фото товара, хотя на предыдущем шаге в редактировании категории все фото грузятся petite-fleur_adm_scr1.jpg
2. Сделать, чтобы кол-во букетов в категории писалось?
типа как Букеты для милых дам (150) (в Каталоге, т.е. тут http://petite-fleur.ru/catalogs.php)
3. Cделать, чтобы ссылки на номера страниц отображались в зависимости от того на какой мы странице.
Т.е. например, чтобы вот тут http://petite-fleur.ru/catalog.php?category=12&pages=8 были видны ссылки на страницы 9, 10..
4. Добавить поле для редактирования тайтла категории. Если не вписано, то по умолчанию, пусть будет выводиться как сейчас.
5. в админке не загружаются букеты 648 и 649 - http://petite-fleur.ru/admin/admin.php?action=editCategoryById&id=12. Причина косяка не понятна.
В реальности они есть, вот http://petite-fleur.ru/catalog.php?category=12&pages=18
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