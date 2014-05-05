Нужен помощник

Веб-программированиеЗакрытнет заявок212 просмотров
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Нужен помощник, для периодического решения разных задач с сайтами.

Главное требование - не дорого и знание Simpla CMS.

Задачки разного типа, от ужасающе легких до написания разного функционала на simpla. Предпочтение отдам фрилансеру из Украины (в связи с легкостью оплаты), но рассмотрю все варианты.

Оставляйте заявки.

10 лет назад
igor_bcm
Игорь 
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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