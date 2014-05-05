Подключить сайт к платежным системам

Сейчас сайт подключен к системе payeer, с занесением ордеров в mysql базу. На сайте происходит как оплата через магазин платежной системы, так и выплата через api.

Нужно написать модули для подключения к платежкам free-kassa, businesskassa, interkassa и paymer (если реально, то сделать дробление или слияние чеков перед обналичкой в автоматическом режиме, дабы скрыть обналичивающий wmid). Где есть возможность выплат через api, сделать возможность выплачивать с кошельков этих систем.

Код должен быть нормально комментирован и иметь блочность (не нужно пихать все обработчики в один файл). Должна быть возможность как подключать так и отключать платежки. Добавление новых таблиц в базу для хранения ордеров лучше тоже сделать через php, так чтобы скрипт проверял существуют ли нужные таблицы при подключении платежки и создавал если их нет. Также нужна инструкция по использованию задания cron для очистки таблиц от старых не отработанных ордеров, либо какой-то другой механизм очистки (так чтобы в таблицах не накапливались тысячи неоплаченных ордеров).

Программисту взявшемуся за это задание будет выдана копия скрипта, на которой он сможет дописать модули и все протестировать. Если не можете по каким-то причинам подключить все перечисленные платежки, то пишите какие сможете с ценой. Если знаете какие-либо другие достаточно анонимные платежки то можно рассмотреть ваш вариант списка подключений.