PHP разработчик (Yii Framework)

http://boehler-welding-service.com/voestalpine/calculator/eng/step2.php?vtype=1 нужно сделать такой же калькулятор: верхняя часть состоит из перечня видов сварки. при выборе одного из вариантов - ниже появляются поля для расчета. калькулятор должен обладать собственной базой данных, в которой будут храниться значения выпадающих списков для каждого варианта ...