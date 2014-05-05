Требуется WEB-программист -знание Joomla 1.5-3.1.5

Нужен программист - который хорошо - без преувеличений владеет Joomla 1.5 - 3.1.5

Требования:

- постоянно быть на связи, и программирование должно быть основным видом работы - т.е. нормальный график работы и своевременное выполнение заказов (связь на 10 минут в день - не подходит для работы с нами)

- качественно делать работу, ядро сайта должно обновляться, а все компоненты должны быть вынесены вне, для безопасного обновление Joomla

- скорость работы очень важна, нужен опытный программист а не студент что только начал заниматься сайтами.

- общение по проектам будет происходить голосом по скайпу и с использованием ТЗ!

Пишите обязательно в откликах скайп, предложения рассматриваются постоянно. (24/7)

Ждем Ваших предложений!

Спасибо.