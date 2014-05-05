Требуется WEB-программист -знание Joomla 1.5-3.1.5

Здравствуйте! Нужно доработать сайт, написан на Presta Shop. Сайт под интернет магазин, большой каталог товаров (товары для дома и офиса). из доработок, поправить ошибки в коде, установить и настроить скрипт (ОН есть) на выгрузку товара ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист - который хорошо - без преувеличений владеет Joomla 1.5 - 3.1.5
Требования:
- постоянно быть на связи, и программирование должно быть основным видом работы - т.е. нормальный график работы и своевременное выполнение заказов (связь на 10 минут в день - не подходит для работы с нами)
- качественно делать работу, ядро сайта должно обновляться, а все компоненты должны быть вынесены вне, для безопасного обновление Joomla
- скорость работы очень важна, нужен опытный программист а не студент что только начал заниматься сайтами.
- общение по проектам будет происходить голосом по скайпу и с использованием ТЗ!
Пишите обязательно в откликах скайп, предложения рассматриваются постоянно. (24/7)
Ждем Ваших предложений!
Спасибо.
- Похожие заказы
- $500Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток! Ищу спеца-программиста для создания фотоконкурса на женском портале. Нужно также будет помощь в проектировании самого конкурса. Что имеется: Сайт; Идея; Дизайнер.Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Приветствую вас. Нужно разработать WordPress-плагин для соединения с API-автоматизированной системы заказа такси http://goo.gl/iMLMfT Плагин должен выводить форму онлайн-заказа во Front-end. *** Front-end:*** С полями формы «Заказ такси онлайн» мы до конца не определились, т.к. пока не знаем всех возможностей ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, нужно чтобы граббер брал с моего магазина ( WebAsyst Shop-Script ) название + ссылку на товар новый поступивший и постил в ВК и Twitter Для VK: Фото + Цена + Название + Ссылка Для Twitter: название ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
http://boehler-welding-service.com/voestalpine/calculator/eng/step2.php?vtype=1 нужно сделать такой же калькулятор: верхняя часть состоит из перечня видов сварки. при выборе одного из вариантов - ниже появляются поля для расчета. калькулятор должен обладать собственной базой данных, в которой будут храниться значения выпадающих списков для каждого варианта ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Приветствую коллеги! Нужно срочно починить галерею с портфолио. Перестали отображаться превью и галерея работ внутри проекта. Пациент www.dezmagic.comВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Сейчас сайт подключен к системе payeer, с занесением ордеров в mysql базу. На сайте происходит как оплата через магазин платежной системы, так и выплата через api. Нужно написать модули для подключения к платежкам free-kassa, businesskassa, interkassa ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый день, фрилансеры. Задача такая: есть html сайт. Все просто. Нужно в зависимости от местоположения ip менять язык на сайте. Приветствую любое подходящее решение, обсудим тонкости. Жду ваши заявок. Хорошего дня!Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Необходимо настроить на новом хостинге скрипт отвечающий за формы отправки с сайта http://magazin.tmi-stroy.pro/. Данный сайт является точной копией dsnkrep.ru/super/ , но расположен на другом хостинге (отсюда проблемы с отправкой). Нужно, чтобы со всех форм находящихся ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Создание сайта. Макет дизайна есть, необходимо перевести это в код. Вопросы и пожелания по стоимости работы на почту и телефон. Обязательно перед сотрудничеством предоставить примеры работы. Оплата по результату на карточку или через электронные платежи.Веб-программирование21 заявкаЗакрыт10 лет назад