Внести правки на сайт

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок205 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Админка-самопис.

Дизайн будет наш. Вёрстка по желанию, либо наша, либо Ваша.

Скидывайте свои заявки с примерным указанием цены и сроков.

10 лет назад
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
  • Похожие заказы

  • PHP разработчик (Yii Framework)

    Нужен php-разработчик для постоянного удаленного сотрудничества, периодически возникающих работ по разработке и доработке проектов. Основной проект, который нуждается в дальнейшей разработке сейчас на Yii, поэтому хорошо бы ориентироваться в этом фреймворке.

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Очень простой калькулятор

    Здравствуйте. Необходим простой калькулятор. Суть: есть 2 инпута - "сумма" и "срок". Есть кнопка "рассчитать". Человек вводит сумму и сроки и нажимает "Рассчитать". В зависимости от введенных значений - появляется результат. (сумма + [некий % от суммы]) Более подробно - исполнителю.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Вывод информации в кабинете пользователя (joomla)

    Есть таблица, в которую выгружаются данные с Максимума (аналог 1С). В ней такие поля: id заказа статус заказа - текст, 50 знаков дата и время Человек зарегистрировался, ввел номер заказа на странице "Заказы" и ему выдалась информация с таблицы ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Wordpress. Вывод аватарки рядом с названием статьи

    $9

    Собственно, нужно сделать отображение аватарки автора статьи рядом с ее названием - ВНУТРИ самой статьи. В списке анонсов это уже сделано, а ВНУТРИ статьи - нет. Это и нужно сделать. По сути нужно правильно прописать ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать рукописный движок

    $100

    Требуется доработать не доделанный движок для управления информационным сайтом и легкого изменения последующих проектов. Большая часть реализована. Остались некоторые недоработки. см ТЗ

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется WEB-программист -знание Joomla 1.5-3.1.5

    Нужен программист - который хорошо - без преувеличений владеет Joomla 1.5 - 3.1.5 Требования: - постоянно быть на связи, и программирование должно быть основным видом работы - т.е. нормальный график работы и своевременное выполнение заказов (связь ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен граббер для Twitter и VK - Интернет Магазин

    Здравствуйте, нужно чтобы граббер брал с моего магазина ( WebAsyst Shop-Script ) название + ссылку на товар новый поступивший и постил в ВК и Twitter Для VK: Фото + Цена + Название + Ссылка Для Twitter: название ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Калькулятор для сайта

    http://boehler-welding-service.com/voestalpine/calculator/eng/step2.php?vtype=1 нужно сделать такой же калькулятор: верхняя часть состоит из перечня видов сварки. при выборе одного из вариантов - ниже появляются поля для расчета. калькулятор должен обладать собственной базой данных, в которой будут храниться значения выпадающих списков для каждого варианта ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад