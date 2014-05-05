Вывод информации в кабинете пользователя (joomla)

Есть таблица, в которую выгружаются данные с Максимума (аналог 1С). В ней такие поля:

id заказа

статус заказа - текст, 50 знаков

дата и время

Человек зарегистрировался, ввел номер заказа на странице "Заказы" и ему выдалась информация с таблицы о статусе заказа. Далее он может оставить отзыв по заказу.

На сайте используется компонент joomshoping. Нужно чтоб эта информация отображалась в заказах.

Пожалуйста, пишите разу свои предложения в грн или долларах. Очень срочно.