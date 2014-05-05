Wordpress. Вывод аватарки рядом с названием статьи

Собственно, нужно сделать отображение аватарки автора статьи рядом с ее названием - ВНУТРИ самой статьи. В списке анонсов это уже сделано, а ВНУТРИ статьи - нет. Это и нужно сделать.

По сути нужно правильно прописать вызов функции в нужном месте.

Только через безопасную сделку.

Бюджет 300р.